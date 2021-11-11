«Штрафы пересмотрели, естественно, в сторону определенного ужесточения. Все идет в сторону закручивания гаек... У нас уже лет 15 как пошла такая мода, что после резонансного ДТП - или с участием известных людей, или с особо тяжкими последствиями - сразу же начинается ужесточение для всех остальных. Но основная доля водителей - законопослушные люди. И осуществлять ужесточение по прецедентным делам абсолютно для всех неправильно. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что взяли на себя обязательство снизить аварийность на дорогах, которая у нас "выпирает". В этом отношении Россия, действительно, не совсем европейская страна. Но не нашлось ничего лучше, чем заменить кнут на батоги какие-то? Идет такое ужесточение, обременение, чтобы все просто "на цыпочках" ездили. Тогда просто запретите продажу автомобилей с мощностью более 150 лошадиных сил, это самый простой вариант! Должен быть комплексный подход, учитывать надо все факторы. По моему мнению, прежде чем вносить резкие изменения, необходимо представлять обоснования, в том числе перед общественностью, должна вестись разъяснительная работа», - отметил Климнов.