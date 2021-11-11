Автоэксперт «Автостат Инфо» Александр Климнов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал подготовку в России обновленного проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором планируется прописать несколько новых штрафов, а также ужесточить ряд уже существующих.
«Штрафы пересмотрели, естественно, в сторону определенного ужесточения. Все идет в сторону закручивания гаек... У нас уже лет 15 как пошла такая мода, что после резонансного ДТП - или с участием известных людей, или с особо тяжкими последствиями - сразу же начинается ужесточение для всех остальных. Но основная доля водителей - законопослушные люди. И осуществлять ужесточение по прецедентным делам абсолютно для всех неправильно. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что взяли на себя обязательство снизить аварийность на дорогах, которая у нас "выпирает". В этом отношении Россия, действительно, не совсем европейская страна. Но не нашлось ничего лучше, чем заменить кнут на батоги какие-то? Идет такое ужесточение, обременение, чтобы все просто "на цыпочках" ездили. Тогда просто запретите продажу автомобилей с мощностью более 150 лошадиных сил, это самый простой вариант! Должен быть комплексный подход, учитывать надо все факторы. По моему мнению, прежде чем вносить резкие изменения, необходимо представлять обоснования, в том числе перед общественностью, должна вестись разъяснительная работа», - отметил Климнов.
Изменение в КоАП, касающееся увеличения размера штрафа за неоднократный отказ остановиться по требованию полиции с 500-800 рублей до 40 тысяч рублей, эксперт назвал «сверхжестким».
«800 рублей и 40 тысяч. Это рост в 50 раз! Возникают вопросы: насколько это оправдано, в связи с чем такое "драконовское" ужесточение?» - возмутился специалист.
Он напомнил про орудовавшую в Подмосковье «банду ГТА», члены которой останавливали водителей на дорогах и убивали их.
«Что при таком штрафе делать человеку, которого с подозрительными целями пытаются остановить в глухом, темном месте? Прятать голову в песок?» - сказал он.
По словам эксперта, в КоАП, помимо прочего, необходимо прописать правила для пользователей новых видов транспорта, таких как электросамокаты.
«Когда человек встал на электросамокат и поехал, сломя голову, это неправильно. В теории хорошо бы, чтобы эти люди имели хотя бы категорию "М"», - отметил специалист.
Вместе с тем Климнов заявил о необходимости предъявлять к водителям такси более жесткие требования и предложил ввести для них отдельную категорию прав.
«Это то, что было в прежние времена. Были любительские права категории "B" и были профессиональные права категории "B". Была разница, человек с любительскими правами работать по найму не мог. Для профессионалов нужна отдельная водительская лицензия», - сказал он.