Вирусолог предупредил о высоком плато по COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, вероятно, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но на высоком уровне. Об этом сообщает РИА "Новости".

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По его словам, это произойдет довольно скоро.

Специалист добавил, что высокий уровень заболеваемости будет сохраняться до того времени, пока россияне не вакцинируются.

За прошедший день в России было выявлено 40 759 случаев COVID-19. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 8 952 472 человек, выздоровели 7 687 317, умерли 251 691.