Вирусолог предупредил о высоком плато по COVID-19 в России

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия, вероятно, выйдет на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией, но на высоком уровне. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, это произойдет довольно скоро.
Специалист добавил, что высокий уровень заболеваемости будет сохраняться до того времени, пока россияне не вакцинируются.
За прошедший день в России было выявлено 40 759 случаев COVID-19. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 8 952 472 человек, выздоровели 7 687 317, умерли 251 691.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что промедление на пути достижения коллективного иммунитета к COVID-19 может обнулить все приложенные ранее усилия. Глава государства отметил, что его слова должны услышать министры и остальные россияне. Зампред российского правительства Татьяна Голикова призвала россиян вакцинироваться и заявила о необходимости вакцинировать 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.