Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля

Закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте начнет действовать в полной мере 1 февраля 2022 года, а до этого времени объявляется переходный период, в течение которого у граждан будет время вакцинироваться и получить код. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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До 1 февраля граждане смогут посещать объекты, где необходим QR-код, с отрицательным ПЦР-тестом, однако после этой даты справка о тесте будет недействительной. Это требование коснется только граждан старше 18 лет.

Законопроект о введении QR-кодов по всей России был внесен в правительство 12 ноября. Он предполагает, что аптеки, продуктовые магазины и места продажи товаров первой необходимости будут единственными, где региональные власти не будут требовать предъявлять QR-код. Для остальных мест регионы будут вправе ввести ограничения.