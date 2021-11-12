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Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля

Российская Газетаиещё 31
2 часа назад

Закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте начнет действовать в полной мере 1 февраля 2022 года, а до этого времени объявляется переходный период, в течение которого у граждан будет время вакцинироваться и получить код. Об этом на брифинге заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова объявила переходный период по введению QR-кодов до 1 февраля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

До 1 февраля граждане смогут посещать объекты, где необходим QR-код, с отрицательным ПЦР-тестом, однако после этой даты справка о тесте будет недействительной. Это требование коснется только граждан старше 18 лет.

Законопроект о введении QR-кодов по всей России был внесен в правительство 12 ноября. Он предполагает, что аптеки, продуктовые магазины и места продажи товаров первой необходимости будут единственными, где региональные власти не будут требовать предъявлять QR-код. Для остальных мест регионы будут вправе ввести ограничения.

Речь идет о требовании иметь QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом во время международных и междугородних поездок и полетов с 1 февраля следующего года. Он может понадобиться при посещении кинотеатров, строительных магазинов, ресторанов и других общественных мест. По оценкам властей, это поможет сбить темпы роста заболеваемости, нарастить темпы вакцинации и достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. Исключение будет сделано для тех людей, у которых сохранится медотвод от вакцинации.

Общество,Законопроекты,Справка на права,QR-код,Татьяна Голикова,
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