В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Россиянка опровергла мифы об отечественных курортах

Елена Прошина
49 минут назад

Российская туристка отдохнула в пятизвездочном отеле в Анапе и опровергла популярные мифы об отечественных курортах. Как рассказала Саша Коновалова в своем блоге в «Яндекс.Дзен», по системе «все включено» гостям предлагают довольно разнообразное меню на завтрак, обед и ужин, а для детей существует отдельное меню.

Россиянка опровергла мифы об отечественных курортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путешественница отметила, что раньше слышала противоречивые мнения о сервисе в российских гостиницах, особенно в сравнении с турецкими курортами.

«В 2021 году я отдохнула на "все включено" больше чем в десяти отелях Турции. Мне есть с чем сравнить», — рассказала Коновалова и подчеркнула, что питание в Анапе оказалось ничуть не хуже.

По словам туристки в отеле подают разнообразные завтраки, которые не повторяются ежедневно. Гостям предлагали несколько видов омлетов и каш, сосиски, котлеты, творожные запеканки, блины, вафли, хлопья и другие блюда.

На обеды и ужины отдыхающим подавали мясные и рыбные блюда: утку по-пекински, индейку в сливочном соусе, морепродукты, копченую рыбу, плов, а также десерты: шоколадный фондан, печенье, торты и пироги.

Отдельно туристка отметила меню для детей и напитки. На выбор гостям отеля предлагали не только чай, кофе, соки и разные виды лимонадов, но и алкоголь известных европейских брендов.

Как отметила Коновалова, вокруг курортов юга России «много мифов», и туристам «просто надо знать, где искать».
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители