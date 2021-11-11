Россиянка опровергла мифы об отечественных курортах

Российская туристка отдохнула в пятизвездочном отеле в Анапе и опровергла популярные мифы об отечественных курортах. Как рассказала Саша Коновалова в своем блоге в «Яндекс.Дзен», по системе «все включено» гостям предлагают довольно разнообразное меню на завтрак, обед и ужин, а для детей существует отдельное меню.

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Путешественница отметила, что раньше слышала противоречивые мнения о сервисе в российских гостиницах, особенно в сравнении с турецкими курортами.

«В 2021 году я отдохнула на "все включено" больше чем в десяти отелях Турции. Мне есть с чем сравнить», — рассказала Коновалова и подчеркнула, что питание в Анапе оказалось ничуть не хуже.

По словам туристки в отеле подают разнообразные завтраки, которые не повторяются ежедневно. Гостям предлагали несколько видов омлетов и каш, сосиски, котлеты, творожные запеканки, блины, вафли, хлопья и другие блюда.

На обеды и ужины отдыхающим подавали мясные и рыбные блюда: утку по-пекински, индейку в сливочном соусе, морепродукты, копченую рыбу, плов, а также десерты: шоколадный фондан, печенье, торты и пироги.

Отдельно туристка отметила меню для детей и напитки. На выбор гостям отеля предлагали не только чай, кофе, соки и разные виды лимонадов, но и алкоголь известных европейских брендов.