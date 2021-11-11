В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

«Аэрофлот» ответил на обвинения в переброске мигрантов

Елена Прошина
55 минут назад

Данные об участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствуют действительности, информация о санкциях может отрицательно повлиять на деятельность компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул – Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания заявила, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть в Белоруссию через Россию только по российским транзитным визам. По данным на 1 октября, через Москвы в Минск из Бейрута попали всего 19 авиапассажиров.

МИД отреагировал на планы санкций против «Аэрофлота»

«Транзитных пассажиров – граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано», - добавили в пресс-службе.

«Аэрофлот» подчеркнул, что является крупнейшей компания, которая ведет международную деятельность и имеет представительства в десятках стран мира. А потому санкции могут отрицательно сказаться на деятельности перевозчика.

«Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию», - отметили в компании.

Ранее стало известно, что власти Евросоюза обсуждают возможное введение санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках очередного пакета санкций против Белоруссии, вызванного проблемами с мигрантами.

Общество,Видео,Аэрофлот,МИД,ЕС,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители