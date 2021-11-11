«Аэрофлот» ответил на обвинения в переброске мигрантов

Данные об участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствуют действительности, информация о санкциях может отрицательно повлиять на деятельность компании, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Наша авиакомпания не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также Стамбул – Минск. Чартерные рейсы по указанным направлениям также не выполняются», - говорится в сообщении.

Кроме того, компания заявила, что граждане Ирана, Ирака и Сирии могут попасть в Белоруссию через Россию только по российским транзитным визам. По данным на 1 октября, через Москвы в Минск из Бейрута попали всего 19 авиапассажиров.

«Транзитных пассажиров – граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не зафиксировано», - добавили в пресс-службе.

«Аэрофлот» подчеркнул, что является крупнейшей компания, которая ведет международную деятельность и имеет представительства в десятках стран мира. А потому санкции могут отрицательно сказаться на деятельности перевозчика.

«Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию», - отметили в компании.