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Чурикова высказалась о возвращении Дорониной во МХАТ

Газета.Ru
22 минуты назад

Актриса Инна Чурикова высказалась о возвращении народной артистки СССР Татьяны Дорониной во МХАТ после предположений, что должность художественного руководителя может достаться актрисе.

Чурикова высказалась о возвращении Дорониной во МХАТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что хотя возвращение к работе было бы почетным для театра, руководство учреждения культуры должно прежде всего прислушаться к желаниям артистки.

"Но мне кажется, ее так обижали в театре… Это до такой степени некрасиво для театрального коллектива. Пусть они сами во всем разбираются, но только красиво, а не мучительно и больно. Мне самой до сих пор очень обидно за нее", – цитирует Чурикову Teleprogramma.pro.

Ранее сообщалось, что новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман пообщался с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной, служившей в театре более 30 лет и уступившей пост худрука уволенному после прихода в театр Кехмана Эдуарду Боякову. Проводимую Бояковым в театре политику Доронина критиковала.

Общество,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,Инна Чурикова,
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