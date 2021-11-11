Чурикова высказалась о возвращении Дорониной во МХАТ

Актриса Инна Чурикова высказалась о возвращении народной артистки СССР Татьяны Дорониной во МХАТ после предположений, что должность художественного руководителя может достаться актрисе.
Она отметила, что хотя возвращение к работе было бы почетным для театра, руководство учреждения культуры должно прежде всего прислушаться к желаниям артистки.
"Но мне кажется, ее так обижали в театре… Это до такой степени некрасиво для театрального коллектива. Пусть они сами во всем разбираются, но только красиво, а не мучительно и больно. Мне самой до сих пор очень обидно за нее", – цитирует Чурикову Teleprogramma.pro.
Ранее сообщалось, что новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман пообщался с почетным президентом учреждения культуры Татьяной Дорониной, служившей в театре более 30 лет и уступившей пост худрука уволенному после прихода в театр Кехмана Эдуарду Боякову. Проводимую Бояковым в театре политику Доронина критиковала.