Чурикова высказалась о возвращении Дорониной во МХАТ

"Но мне кажется, ее так обижали в театре… Это до такой степени некрасиво для театрального коллектива. Пусть они сами во всем разбираются, но только красиво, а не мучительно и больно. Мне самой до сих пор очень обидно за нее", – цитирует Чурикову Teleprogramma.pro.