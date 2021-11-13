Смертность от COVID-19 в России обновила рекорд

За день от коронавирусной инфекции в России скончалось 1 241 человек. Днем ранее — 1 235 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

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«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 256 в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 1 241 смерть», — сообщается на официальном сайте организации.

Днем ранее из-за болезни умерло 1235 пациентов, 10 ноября — 1237, 9 ноября — 1239, что стало новым рекордом смертности в РФ. С 9 ноября смертность держится на уровне более чем 1200 человек в сутки.