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В России от коронавируса умерли рекордные 1241 человек

Ura.Ruиещё 3
24 минуты назад

За день от коронавирусной инфекции в России скончалось 1 241 человек. Днем ранее — 1 235 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Смертность от COVID-19 в России обновила рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 39 256 в 85 регионах. За последние сутки подтверждено 1 241 смерть», — сообщается на официальном сайте организации.

Днем ранее из-за болезни умерло 1235 пациентов, 10 ноября — 1237, 9 ноября — 1239, что стало новым рекордом смертности в РФ. С 9 ноября смертность держится на уровне более чем 1200 человек в сутки.

Ранее производитель «Арепливир» рассказал о плюсах нового препарата от COVID. Инъекционную форму препарата характеризуют 100% биодоступность и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, уточняет телеканал 360. Сначала препаратом обеспечат Россию, затем начнут поставлять на экспорт, передает RT.

Общество,Телеканал "360° Подмосковье",
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