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40 759 новых случаев коронавируса выявили в России

Елена Прошина
39 минут назад

40 759 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, всего за время пандемии в стране зафиксировано 8 952 472 случаев инфекции.

40 759 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший суточный прирост отмечается в Москве (+6240), второе место в списке занимает Санкт-Петербург (+3230), третье — Московская область (+2617). На четвертой и пятой строчках расположились Самарская область (+1791) и Крым (+819) соответственно.

Субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки оказались Калмыкия (0,13%), Камчатский край (0,22%) и Тыва (0,25%).

Скончались еще 1237 человека, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 251 591. За сутки максимальное число смертей зарегистрировано в Москве (+94), Санкт-Петербурге (+85) и Московской области (+56). Отметим, что уже третий день в стране регистрируется более 1200 летальных исходов в сутки.

Выздоровели еще 33 156 человек, всего за время пандемии из больниц выписали 7 687 317 пациентов.

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