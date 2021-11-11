Пока вы в маске: в ВОЗ предупредили о новой опасности из-за COVID-19

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В ВОЗ заявили о возможных вспышках кори из-за пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредили о возможной вспышке кори, так как в 2020 году более 22 млн детей пропустили вакцинацию из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух организаций. "В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек", - говорится в документе. Сообщается, что вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что значительно меньше необходимого для защиты населения 95%.

Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение COVID-19 лекарства

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что в России осуществляется разработка лекарства для подавления размножения COVID-19. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, существуют несколько лекарственных средств, которые способны подавлять размножение коронавируса, однако они не могут делать это настолько хорошо, чтобы с их помощью можно было лечить больных в тяжелом состоянии. Гинцбург отметил, что в центре Гамалеи идет работа над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус. «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени», — добавил он.

Власти регионов РФ назвали число попавших в больницы с COVID-19 среди привитых

Издание РБК провело опрос среди представителей органов власти и здравоохранения регионов и выяснило, что в настоящее время 82% (10 335 человек) находящихся в стационарах Московской области не привиты от COVID-19. При этом 18% поступивших на лечение в эти медучреждения заявили, что прошли вакцинацию. По информации издания, из общего числа госпитализированных с коронавирусной инфекцией в Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе привитых было 12%, в Новгородской и Вологодской областях — 10%, в Санкт-Петербурге — 8-10%, в Башкирии и Калужской области — 5-7%. В Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе сообщили, что этот показатель составляет не более 1%.

Мурашко: более половины россиян старшего возраста вакцинировались от COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что чуть больше половины россиян старшего возраста вакцинировались от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом министр заявил в рамках приветствия участникам форума «Россия — территория заботы». «На данный момент чуть больше половины людей старшего возраста прошли вакцинацию», — цитирует министра РИА Новости. Мурашко подчеркнул, что практически каждый второй россиянин пожилого возраста рискует жизнью, так как не привился от коронавируса.

В Минпромторге рассказали, стоит ли ждать новых вакцин от COVID-19