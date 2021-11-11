Пока вы спали: Бегство армян в РФ и ледниковый период в Германии

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Фото: ТАСС ТАСС

Армяне бегут в Россию

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По официальным данным, за три квартала 2021 года Армению покинуло на 103 000 граждан больше, чем въехало - около 3% всего населения страны. Одним из самых популярных направлений эмиграции для армян остается Россия, пишет «Свободная Пресса».

При этом глава миграционной службы Армении Армен Казарян сообщил, что в этом году российское гражданство получили около 22 тысяч армян, что стало самым высоким показателем за последние четыре года. Бегство из Армении эмигранты объясняют нестабильной внешнеполитической обстановкой, отсутствием достойных условий для жизни и нехваткой рабочих мест.

«Зеленые» хотят устроить Германии ледниковый период

Ряд немецких СМИ и представители партии «Зеленые», которая может рассчитывать на министерские портфели в новом правительстве Германии, выступают за прекращение газовой зависимости от России и заморозку «Северного потока – 2». Об этом пишет «Свободная пресса».

Однако опрошенные изданием эксперты отмечают, что власти Германии вряд ли пойдут на то, чтобы перекрыть российский газопровод, так как «зайти столь далеко «Зеленым» и их партнерам немецкий бизнес попросту не позволит».

Bloomberg: «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС

Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против ряда авиакомпаний, в том числе и российского «Аэрофлота», из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

По данным издания, новые санкции против физических лиц и компаний, причастных к доставке мигрантов, могут быть объявлены совместно с США и Великобританией и коснутся как российского «Аэрофлота», так и турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы была подписана новая американо-украинская хартия о стратегическом партнерстве. Документ размещен на сайте Госдепартамента США.

В хартии подчеркивается, что «США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрыву экономики и энергетики, а также злонамеренной киберактивности со стороны РФ, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с ней».

Китай меняет стратегию развития

Шестой пленум Центрального комитета Компартии Китая, который проходит в Пекине с 8 по 11 ноября, примет новую «историческую резолюцию», которая определит стратегию развития страны. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен сократить разрыв в доходах в китайском обществе и сделать упор на развитие китайских технологий и производств, заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.