В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Терапевт назвала единственное абсолютное противопоказание к вакцинации

News.ru
11 минут назад

Единственное абсолютное постоянное противопоказание к прививке от коронавируса — серьёзная аллергическая реакция на первый компонент вакцины, например, анафилактический шок, рассказала «ФедералПресс» терапевт «ОН Клиник Харьков» Елена Орлова. При этом она добавила, что если человеку противопоказана одна вакцина, он может сделать прививку другим препаратом.

Названо абсолютное противопоказание к вакцинации
Фото: ТАССТАСС

Также эксперт перечислила временные противопоказания: высокая температура, недавняя вакцинация от инфекций, лечение моноклональными антителами и реконвалесцентной плазмой. Хронические заболевания поводом для медотвода от вакцинации не являются.

У людей с аутоиммунными заболеваниями иммунный ответ на вакцину может быть более слабым. Но прививаться им также необходимо, поскольку заболевание коронавирусом может иметь для них летальные последствия, — сообщила терапевт.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов заявил, что сердечно-сосудистые заболевания не могут служить противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Повременить с прививкой, по его словам, могут только те, кто недавно перенёс острый инфаркт или нарушение мозгового кровообращения.

Московским пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

Врач особо отметил, что такие заболевания, как сердечная недостаточность, артериальная гипертония и нарушение сердечного ритма, не являются показаниями для отказа от вакцинации против коронавируса.
Общество,Сергей Бойцов,Елена Орлова,Минздрав РФ,ФедералПресс,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители