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Чиновник предложил антипрививочникам уехать из России. Видео

Александр Кузьмин
17 минут назад

Вице-мэр города Каменска-Уральского в Свердловской области Денис Нестеров предложил покинуть Россию тем, кто отказывается вакцинироваться от COVID-19. Об этом чиновник заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста о том, почему добровольная вакцинация перестает быть добровольной. Фрагмент записи публикует Telegram-канал URA.RU.

«А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? А почему рядом со мной [находятся] те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — значит, переезжайте… Откуда они обычно пишут? Из Канады? Из Белоруссии?» – пояснил Нестеров.

Общество,Политика,Видео,РИА Ura.ru,
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