«А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? А почему рядом со мной [находятся] те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — значит, переезжайте… Откуда они обычно пишут? Из Канады? Из Белоруссии?» – пояснил Нестеров.