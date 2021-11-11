В Москве появились подпольные мечети

Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что из-за недостатка мечетей в Москве возрастает риск появления подпольных религиозных организаций. Об этом он заявил в интервью «Мосленте».

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Как отметил Аббясов, вопрос о создании мест, в которых люди могли бы собираться для молитвы, стоит очень остро. Без открытия новых мечетей в Москве будут возникать подпольные молельные дома и комнаты. Он отметил, что подобные площадки уже существуют и не контролируются духовенством или полицией.

«В этом случае мы не сможем узнать, кто читает там проповеди и к каким действиям призывает верующих», — подчеркнул муфтий.

При этом посещение мечетей полезно для духовного воспитания мусульман. По словам Аббясова, крайне важна системная работа с верующими, которая возможна в том случае, если им есть, куда ходить на молитву.