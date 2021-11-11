В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

В Москве появились неконтролируемые подпольные мечети

Елена Прошина
15 минут назад

Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил, что из-за недостатка мечетей в Москве возрастает риск появления подпольных религиозных организаций. Об этом он заявил в интервью «Мосленте».

В Москве появились подпольные мечети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Аббясов, вопрос о создании мест, в которых люди могли бы собираться для молитвы, стоит очень остро. Без открытия новых мечетей в Москве будут возникать подпольные молельные дома и комнаты. Он отметил, что подобные площадки уже существуют и не контролируются духовенством или полицией.

«В этом случае мы не сможем узнать, кто читает там проповеди и к каким действиям призывает верующих», — подчеркнул муфтий.

При этом посещение мечетей полезно для духовного воспитания мусульман. По словам Аббясова, крайне важна системная работа с верующими, которая возможна в том случае, если им есть, куда ходить на молитву.

Ранее религиозный деятель отметил, что одна из главных проблем столичных мусульман — короткий период для молитв зимой, из-за которого они не успевают доехать до мечетей. По этой причине многие вынуждены молиться в общественных местах.
Общество,Рушан Аббясов,Совет муфтиев России,Мослента,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители