Наталья Орейро получила российский паспорт и попала на видео

Певица и актриса Наталия Орейро получила российский паспорт и принесла присягу гражданина Российской Федерации. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Торжественная церемония прошла в российском посольстве в Буэнос-Айресе.
Орейро сначала зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском.
«Большое спасибо! Я вас всех очень люблю в России», - сказала она позже по-русски.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.