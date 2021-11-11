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Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России

Елена Прошина
28 минут назад

В России наблюдается дефицит некоторых товаров для дома: корзин для белья, штор, мебели, скатертей и нескольких видов техники европейских производителей. Основная причина дефицита — нарушение поставок из-за пандемии COVID-19 и закрытие ряда маленьких магазинов. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на опрос представителей магазинов сегмента DIY (do it yourself) и дизайнеров интерьеров.

В России возник дефицит ряда товаров для дома
Фото: РамблерРамблер

Михаил Никифоров, директор по товарным закупкам сети «Леруа Мерлен», сообщил о периодических трудностях с импортом, которые возникают из-за дефицита морского транспорта и контейнеров. Он заявил, что они пытаются решить эту проблему заменой на доступные альтернативные импортные товары или на локальных поставщиков. Глобальная цель компании, подчеркнул Никифоров, это локализация, которая сведет к минимуму влияние каких-либо внешних факторов на поставку товаров.

Дизайнер интерьера Алена Власова отметила, что товары для дома европейского производства с недавних пор практически исчезли из продажи. По ее словам, легкодоступными остались только отечественные и китайские изделия. Она отметила, что положение усугубило закрытие многих небольших магазинов, в которых продавались скатерти, шторы, салфетки и другие товары декора.

Ранее стало известно о возможной нехватке изделий компании IKEA во всем мире до августа следующего года, так как в глобальной цепи поставок случились перебои.

Общество,Михаил Никифоров,Ikea,РИА Новости,
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