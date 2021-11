В России возник дефицит ряда товаров для дома

В России наблюдается дефицит некоторых товаров для дома: корзин для белья, штор, мебели, скатертей и нескольких видов техники европейских производителей. Основная причина дефицита — нарушение поставок из-за пандемии COVID-19 и закрытие ряда маленьких магазинов. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на опрос представителей магазинов сегмента DIY (do it yourself) и дизайнеров интерьеров.