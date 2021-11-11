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Россияне застряли в Хургаде и не могут вылететь уже 20 часов

News.ruиещё 1
2 часа назад

Российские туристы почти сутки ждут вылета из Египта в аэропорту Хургады. Как сообщило издание E1 со ссылкой на пассажиров, причина такой длительной задержки — поломка самолёта.

Российские туристы застряли в Египте из-за поломки самолета
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Борт принадлежит авиакомпании S7, он должен был покинуть Хургаду и направиться в Екатеринбург в 09:55 в среду, 10 ноября. Но вылет постоянно переносили. В конечном итоге россиянам сообщили, что A320 сломан.

Вылет должен был быть в 09:55 10 анию пассажирка Оксана.

Туристов направили в отель, который им предоставила авиакомпания. Новый вылет запланирован на 06:00 по местному времени 11 октября, но россияне уже не уверены, что они смогут покинуть Египет в это время, потому что ранее время постоянно переносили.

По данным онлайн-табло в Кольцово, прибытие туристов ожидается в 14:45.

Туристам с московскими номерами нужно быть аккуратнее, когда они передвигаются по глубинке России. Это касается не всех регионов, но в целом москвичам не рады почти везде. Как рассказал опытный путешественник, на юге, например, для гаишников номера 777 и прочие, как красная тряпка для быка.

Общество,Происшествия,АК S7,ГИБДД,
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