Российские туристы застряли в Египте из-за поломки самолета

Российские туристы почти сутки ждут вылета из Египта в аэропорту Хургады. Как сообщило издание E1 со ссылкой на пассажиров, причина такой длительной задержки — поломка самолёта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Борт принадлежит авиакомпании S7, он должен был покинуть Хургаду и направиться в Екатеринбург в 09:55 в среду, 10 ноября. Но вылет постоянно переносили. В конечном итоге россиянам сообщили, что A320 сломан.

Вылет должен был быть в 09:55 10 анию пассажирка Оксана.

Туристов направили в отель, который им предоставила авиакомпания. Новый вылет запланирован на 06:00 по местному времени 11 октября, но россияне уже не уверены, что они смогут покинуть Египет в это время, потому что ранее время постоянно переносили.

По данным онлайн-табло в Кольцово, прибытие туристов ожидается в 14:45.