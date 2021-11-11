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В ВОЗ предупредили о возможной вспышке кори

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредили о возможной вспышке кори, так как в 2020 году более 22 млн детей пропустили вакцинацию из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух организаций.

В ВОЗ предупредили о возможной вспышке кори
Фото: DepositphotosDepositphotos

"В 2020 году более 22 млн детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 млн больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек", - говорится в документе.

Сообщается, что вторую дозу вакцины получили лишь 70% детей, что значительно меньше необходимого для защиты населения 95%. Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен сообщила, что в 26 странах произошли крупные вспышки заболевания. Она призвала страны как можно быстрее провести вакцинацию от кори, которая ранее была отложена из-за пандемии. Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о появлении нового опасного вируса.

Общество,В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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