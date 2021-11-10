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Депутат Госдумы предложил платить за вакцинацию

Ura.Ru
58 минут назад

Необходимо, чтобы работодатели выплачивали денежные премии за прохождение вакцинации. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.

Депутат Госдумы предложил платить за вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно давать премии сотруднику за то, что он вакцинировался. Это могут делать предприятия. Поскольку, если человек не вакцинировался и заболел, все равно предприятие в экономическом плане теряет. Чтобы не терять — премию плати», — сказал Федот Тумусов.

Также он назвал две меры, которые повысят доверие россиян к вакцинации.

«Надо страховать на 10 млн вакцинирующихся, это говорит, что государство гарантирует безопасность и эффективность. Еще один путь — это разрешить иностранные вакцины, но только платно. Не хочешь нашу бесплатно, пожалуйста, покупай», — уточнил Тумусов.

Депутат оценил эффективность введения QR-кодов для посещения общественных мест.

«Темпы вакцинации выросли», — подытожил парламентарий.

Общество,Федот Тумусов,Госдума,
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