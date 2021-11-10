Депутат Госдумы предложил платить за вакцинацию

Необходимо, чтобы работодатели выплачивали денежные премии за прохождение вакцинации. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.
«Нужно давать премии сотруднику за то, что он вакцинировался. Это могут делать предприятия. Поскольку, если человек не вакцинировался и заболел, все равно предприятие в экономическом плане теряет. Чтобы не терять — премию плати», — сказал Федот Тумусов.
Также он назвал две меры, которые повысят доверие россиян к вакцинации.
«Надо страховать на 10 млн вакцинирующихся, это говорит, что государство гарантирует безопасность и эффективность. Еще один путь — это разрешить иностранные вакцины, но только платно. Не хочешь нашу бесплатно, пожалуйста, покупай», — уточнил Тумусов.
Депутат оценил эффективность введения QR-кодов для посещения общественных мест.
«Темпы вакцинации выросли», — подытожил парламентарий.