Депутат Госдумы предложил платить за вакцинацию

«Нужно давать премии сотруднику за то, что он вакцинировался. Это могут делать предприятия. Поскольку, если человек не вакцинировался и заболел, все равно предприятие в экономическом плане теряет. Чтобы не терять — премию плати», — сказал Федот Тумусов.