Участники молодежного форума в Чебоксарах обсудят правила здорового образа жизни

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Форум "ЗОЖ: живи на полной мощности", который посвящен правильному питанию, спорту и здоровью открылся 11 ноября в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

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"Физическое здоровье, психологическая устойчивость или правильное питание - три основных трека, к которым могут присоединиться гости форума", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В качестве экспертов форума выступят психологи, доктора, блогеры, фитнес-тренеры, диетологи и представители власти региона. Одна из тем мероприятия - организация режима дня для перенесших коронавирус и чувствующих упадок сил после болезни. Эксперты дали советы, какие продукты должны быть в холодильнике для укрепления иммунитета, а также рекомендовали что делать, чтобы испытывать меньше тревог.

В программе форума целый раздел посвятили правильному питанию. В первый день мероприятия прошла лекция "Модные диеты. Как не навредить здоровью в погоне за лайками?" и мастер-класс "Без потери вкуса: готовим фастфуд из полезных продуктов". Во второй день форума состоится открытая дискуссия "Жизнь в шоколаде: разоблачение мифов о вреде сладкого".

Отдельная тема - сохранение психологического здоровья. В этой части программы интерактивная лекция "Магия утра". Ее посвятили тому, как правильно настроить себя в начале дня и оберегать личные границы. Воркшоп "Без паники" призван помочь участникам научиться преодолевать стресс.