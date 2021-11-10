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Пылесосят все: китайцев обвинили в вывозе редких растений

Елена Прошина
46 минут назад

Одной из главных проблем природоохраны России является вывоз из страны редких растений гражданами Китая. Об этом в Совете Федерации заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Пылесосят все: китайцев обвинили в вывозе редких растений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас давайте четко скажем — "большой китайский брат" у нас просто пылесосит все, что только можно добыть. Сколько бы я ни давала бы разрешение на перемещение кабарги, на перемещение шишки сосновой, как бы странно это ни звучало, на перемещение гриба чаги — сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете», — приводятся в материале слова Радионовой.

Она отметила, что данная проблема является второй по актуальности для людей после ограничения доступа к водным объектам. В связи с этим Радионова поддержала идею уголовного наказания за уничтожение краснокнижных растений, хотя для России это и непростой вопрос.

«По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае, разговаривала с местным населением — для них данная деятельность часть образа жизни, их жизнь. А для нас это — биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе — это большое наше богатство».

Общество,Совет Федерации,РИА Новости,
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