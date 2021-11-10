Пылесосят все: китайцев обвинили в вывозе редких растений

«По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем. Я была недавно в Горном Алтае, разговаривала с местным населением — для них данная деятельность часть образа жизни, их жизнь. А для нас это — биоразнообразие, особенно эндемики. Эндемики – это часть любой культуры, краснокнижные и не только, произрастающие только в конкретном регионе — это большое наше богатство».