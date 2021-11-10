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Минюст признал СМИ-иноагентом издание «Как бы инагент»

Елена Прошина
16 минут назад

Минюст России признал СМИ-иноагентом издание «Как бы инагент». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст признал СМИ-иноагентом издание «Как бы инагент»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в Минюсте, ООО было создано главредом «Псковской губернии» Денисом Камалягиным, акционисткой Дарьей Апахончич и журналистом «Радио Свобода» Сергеем Маркеловым. Все они уже были включены в реестр иноагентов ранее. Российское законодательство обязывает людей, внесенных в реестр СМИ-иноагентов, создавать юрлицо для отчетности перед Минюстом.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — дополнили в Минюсте.

Напомним, что 8 ноября в реестр иноагентов попали еще пять россиян — адвокат Иван Павлов, который защищал советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене, а также адвокаты правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Валерия Ветошкина и Максим Оленичев, глава медиотдела компании Максим Заговора и активистка Елена Скворцова.

До этого статус «иноагента» получили издания «ОВД-Инфо», «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Радио Свобода» и другие.

Общество,Елена Скворцова,Иван Сафронов,Иван Павлов,Сергей Маркелов,Минюст РФ,Роскосмос,радио "Свобода",
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