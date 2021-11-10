«Тот факт, что Ротару занимает антикрымскую позицию, конечно, огорчает местных жителей. Потому что, как бы там ни было, у нее в Крыму много поклонников. Среди представителей старшего поколения она вообще долгое время считалась чуть ли не крымчанкой благодаря своей недвижимости на ЮБК (Южный берег Крыма - прим.ред.). Долгое время ее никто не мог назвать радикалкой, неонацисткой или бандеровкой, но сегодня почему-то она по большому счету скатывается к русофобской риторике, которая не соответствует ее творчеству, да и гастролям. Потому что даже после воссоединения Крыма с Россией София Михайловна посещала "Голубые огоньки" в Москве. То есть непризнание Крыма не мешало ей зарабатывать деньги в России. Если рассуждать в таком ключе, тогда можно задаться вопросом: "А где же эта принципиальность? Где эта четкость и выверенность позиции?". Определитесь уже до конца. Если вы считаете, что Крым якобы не Россия, тогда не надо зарабатывать деньги в Российской Федерации. Или мы будем зарабатывать деньги в России и ставить под сомнение ее территориальную целостность? Мне кажется, это несколько свинская позиция», - заявил Мезюхо.