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«Свинская позиция»: в Крыму оценили отказ Ротару посещать полуостров

Семён Капранов
42 минуты назад

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о том, что советская эстрадная певица София Ротару ждет «возвращения» Крыма в состав Украины и отказывается посещать полуостров.

«Тот факт, что Ротару занимает антикрымскую позицию, конечно, огорчает местных жителей. Потому что, как бы там ни было, у нее в Крыму много поклонников. Среди представителей старшего поколения она вообще долгое время считалась чуть ли не крымчанкой благодаря своей недвижимости на ЮБК (Южный берег Крыма - прим.ред.). Долгое время ее никто не мог назвать радикалкой, неонацисткой или бандеровкой, но сегодня почему-то она по большому счету скатывается к русофобской риторике, которая не соответствует ее творчеству, да и гастролям. Потому что даже после воссоединения Крыма с Россией София Михайловна посещала "Голубые огоньки" в Москве. То есть непризнание Крыма не мешало ей зарабатывать деньги в России. Если рассуждать в таком ключе, тогда можно задаться вопросом: "А где же эта принципиальность? Где эта четкость и выверенность позиции?". Определитесь уже до конца. Если вы считаете, что Крым якобы не Россия, тогда не надо зарабатывать деньги в Российской Федерации. Или мы будем зарабатывать деньги в России и ставить под сомнение ее территориальную целостность? Мне кажется, это несколько свинская позиция», - заявил Мезюхо.

Ранее сестра Ротару Аурика заявила, что они с певицей ждут «возвращения» Крыма в состав Украины. По ее словам, исполнительница не была в Крыму пять или шесть лет, а принадлежащий ей отель Villa Sofia в Ялте стоит закрытым. Сейчас артистка живет в пригороде Киева.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате проведенного там в марте референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.

Общество,Аурика Ротару,Иван Мезюхо,София Ротару,
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