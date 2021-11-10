Раскрыт секрет банта на женских трусах

Бантик на женских трусах вызвал бурные споры в Сети. Журналисты выяснили, почему на женском белье в одном и том же месте находится декоративный бант, сообщает Reddit.

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Согласно данным издания Tyla, до появления электричества женщинам нередко приходилось одеваться в темноте при свечах, а потому историки предполагают, что при помощи банта можно было определить лицевую сторону нижнего белья.

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В то же время комментатор под ником @atenea-del-sol отметила, что в древности одежда не была оснащена резинками, поэтому многим людям приходилось подпоясываться лентой. Таким образом банты оказались и на нижнем белье.

Обсуждая тему в комментариях под постом, многие пользователи подчеркнули, что бант помогает им найти переднюю часть трусов. В свою очередь другие участники дискуссии допустили, что его пришивают к белью в качестве украшения.

Ранее в рамках спецпроекта Роскачества эксперты провели исследование женского нижнего белья, а именно трусов 20 торговых марок (ТМ) от российских и зарубежных производителей.

Перед исследованием специалисты провели опрос россиян, которые поделились своими предпочтениями при выборе нижнего белья, а также проблемами, связанными с этой категорией одежды. Многие россиянки считают, что трусы неудобные или слишком быстро приходят в негодность.

Согласно данным проведенного исследования, жалобы покупателей на качество товара подтвердились: в ряде случаев окраска белья оказалась неустойчива к стирке и поту, а фактический состав ткани не соответствовал указанному на этикетке.

«Продавцы и агрегаторы не имеют права торговать одеждой, не соответствующей требованиям технического регламента. Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию», - заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

В настоящее время, после получения информационных писем от Роскачества, многие производители проводят дополнительные внутренние проверки, а также меняют часть продукции.

Так, «Милавица» заявила, что модель, которую проверяли в рамках исследования Роскачества, в связи с результатами проверки была отозвана из продажи и утилизована. Кроме того, бренд ужесточил для поставщиков требования к качеству материалов.

В свою очередь производитель «Дикой Орхидеи» уточнил, что изготавливает продукцию, ориентируясь на письмо Роспотребнадзора.

А производитель белья торговой марки Oysho запросил протоколы исследования и заявил, что проведет внеплановые испытания вновь отобранных образцов.

В Tezenis провели дополнительную проверку по гигроскопичности, но пояснили, что лаборатория взяла пробы только из основного материала трусов, однако на кружево и ластовицу испытания по гигроскопичности не были проведены.