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В Минпросвещения назвали количество закрытых на карантин школ

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
40 минут назад

В России только 18 школ закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции, сообщил в среду министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

В Минпросвещения назвали число закрытых на карантин школ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На сегодняшнее утро только 18 школ закрыты на карантин, это 0,04% от общего количества», – приводит его слова ТАСС.

Он также, рассказал, что планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это временная мера.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение не существует, это вынужденная временная мера, чтобы не допустить распространения вспышек заболевания», – рассказал Кравцов.

Министр также добавил, что система образования успешно адаптируется к нынешним условиям.

Ранее сообщалось, что санитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, среди них обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам.

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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