В Минздраве заявили о стремительности новой волны COVID

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна COVID-19 распространяется в России стремительнее предыдущих. Таким выводом он поделился на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает РИА Новости.

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Он также подчеркнул, что значительно быстрее, «чем при распространении уханьского штамма», проходит и фаза осложнения у заболевших.

"Последняя волна <...> распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма, и поэтому система оказания медицинской помощи также претерпела определенные изменения", - сказал глава Минздрава.

По мнению экспертов, третья волна плавно трансформировалась в четвертую, ситуация осложняется распространением дельта-штамма.

Ранее министр заявил, что первым компонентом препарата от COVID-19 в России вакцинировались 62 млн человек. Кроме того, он подчеркнул, что в период нерабочих дней было израсходовано более 7 млн комплектов вакцин.