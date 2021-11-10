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В Минздраве заявили о стремительности новой волны COVID

Елена Прошина
46 минут назад

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна COVID-19 распространяется в России стремительнее предыдущих. Таким выводом он поделился на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает РИА Новости.

В Минздраве заявили о стремительности новой волны COVID
Фото: ТАССТАСС

Он также подчеркнул, что значительно быстрее, «чем при распространении уханьского штамма», проходит и фаза осложнения у заболевших.

"Последняя волна <...> распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма, и поэтому система оказания медицинской помощи также претерпела определенные изменения", - сказал глава Минздрава.

По мнению экспертов, третья волна плавно трансформировалась в четвертую, ситуация осложняется распространением дельта-штамма.

Ранее министр заявил, что первым компонентом препарата от COVID-19 в России вакцинировались 62 млн человек. Кроме того, он подчеркнул, что в период нерабочих дней было израсходовано более 7 млн комплектов вакцин.

В РФ побит очередной максимум смертей от COVID

По мнению Мурашко, введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября помогло переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции, поскольку за последние две недели прирост числа заболевших стал уменьшаться.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Госдума,РИА Новости,
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