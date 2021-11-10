В небе над Москвой появился «Андреевский флаг»

Конденсационные следы от самолета в небе на севере Москвы вызвали бурные обсуждения в Сети. Белые полосы на голубом фоне напомнили россиянам военно-морской флаг России, более известный как Андреевский флаг, следует из поста в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Снимок удивил и порадовал комментаторов. Некоторые посчитали, что изображение на небе скорее похоже на флаг Шотландии, который состоит именно из белых полос на синем фоне, а не наоборот, как на символе ВМФ России.

Другой пользователь вспомнил о схожей символике антисоветских русских национальных формирований времен Второй мировой войны.

Еще один креативный комментатор провел аналогию с популярным телесериалом «Игра престолов». В нем у одного из королевских домов было знамя с изображением перевернутого вверх ногами человека в виде буквы «Х». Пользователь нашел отдаленное сходство этого символа с рисунком в московском небе.