В России запустили автобусы для зараженных COVID

В Белгороде начали ходить специальные автобусы, которые доставляют людей с COVID-19 в амбулаторный коронавирусный центр. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в Instagram.

С 9 ноября в городе будут действовать пять таких спецмаршрутов: с отправлением из аэропорта, района Крейда, с рынков «Салют» и «Спутник» и от кафе «Весна». Конечный пункт каждого маршрута - городская поликлиника номер шесть, которую переквалифицировали в ковидный центр. Автобусы отправляются в больницу дважды утром, около полудня предусмотрены обратные рейсы.

Гладков объяснил, что спецавтобусы необходимы, чтобы развести потоки заразившихся коронавирусом и здоровых людей.

После каждого рейса автобусы будут дезинфицировать, а водителей обеспечат средствами индивидуальной защиты. По данным РИА Новости, проезд в этих автобусах бесплатный.

«Огромная просьба, не подвергать себя риску и пользоваться этими автобусами (на них будут таблички «Поликлиника №6») только для поездки к врачу и только если у вас есть симптомы заболевания. И наоборот, если вы заболели, то не подвергайте риску окружающих и откажитесь от поездок на обычном общественном транспорте.», - подчеркнул Гладков (орфография и пунктуация автора сохранены).