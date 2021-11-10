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Российские полицейские записали рэп ко Дню полиции. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Красноярские полицейские и Омская академия МВД России подготовили совместный творческий проект ко Дню полиции. Российские стражи правопорядка сняли клип на песню старшего инспектора отделения воспитательной работы отдела морально-психологической подготовки Омской академии МВД России Павла Барлебена «Полиция». Видео размещено в YouTube-канале «Полиция Красноярья».

«Звонок словно гром. Крик будто молния. Тревога, беда за окном. Без звука мелодия. Нет ночи, нет дня. Есть правда, есть вера. Надежда видна. Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена — награда одна. Жизнь спасена», – поется в песне.

10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. С профессиональным праздником работников МВД сегодня поздравил президент России Владимир Путин.

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