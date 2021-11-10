«Звонок словно гром. Крик будто молния. Тревога, беда за окном. Без звука мелодия. Нет ночи, нет дня. Есть правда, есть вера. Надежда видна. Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена — награда одна. Жизнь спасена», – поется в песне.