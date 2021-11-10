Выбрана главная новогодняя елка России

Соборную площадь Московского Кремля перед новогодними праздниками украсит ель из Щелковского района Подмосковья. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, дерево, которое выросло в деревне Новопареево, выбрали из нескольких десятков вариантов.
Возраст дерева составляет 90 лет, высота — около 28 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Размах нижних ветвей ели составляет порядка 10 метров. Спилить елку и доставить ее в Кремль планируют в середине декабря.
Как отметила Крылова, каждый год Управление делами президента России организует поиски главного символа нового года и на этот раз они продлились несколько месяцев.
«Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид», — рассказала пресс-секретарь.
Кроме того, важным фактором является и местоположение дерева, поскольку к нему должен быть легкий подъезд техники для подготовки ели к последующей транспортировке в центр Москвы.