Выбрана главная новогодняя елка России

Соборную площадь Московского Кремля перед новогодними праздниками украсит ель из Щелковского района Подмосковья. Как рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, дерево, которое выросло в деревне Новопареево, выбрали из нескольких десятков вариантов.

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Возраст дерева составляет 90 лет, высота — около 28 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Размах нижних ветвей ели составляет порядка 10 метров. Спилить елку и доставить ее в Кремль планируют в середине декабря.

Как отметила Крылова, каждый год Управление делами президента России организует поиски главного символа нового года и на этот раз они продлились несколько месяцев.

«Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид», — рассказала пресс-секретарь.