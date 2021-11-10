41% россиян считают, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью повседневной жизни

Большинство респондентов ожидают от ИИ помощи с рутинными делами.

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Медиахолдинг Rambler&Co спросил у российских пользователей, как они относятся к искусственному интеллекту. В опросе приняли участие пользователи разных возрастных групп. Результаты исследования подготовлены к Международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey 2021, организованной Сбером, которая проходит 10–12 ноября.

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Отношение к искусственному интеллекту напрямую зависит от возраста. Больше половины (58%) опрошенных россиян 18-30 лет доверяют ИИ, тогда как у 31-45-летних этот показатель ниже – 31%, у людей старше 45 лет – 25%.

Респонденты считают, что наибольшую пользу ИИ приносит в сфере новых технологий (27% в возрастной группе 18-30 лет, 33% – 31-45 лет, 43% – 45+ лет), медицине (23% – 18-30 лет, 29% – 31-45 лет, 24% – 45+ лет), науке (по 18% – у 18-30 лет и 31-45 лет, 16% – 45+ лет) и охране правопорядка (15% – 18-30 лет, 11% – 31-45 лет, 10% – 45+ лет).

Молодые люди чаще задумываются о получении профессии, связанной с ИИ. Около четверти респондентов 18-30 лет или уже получают соответствующее образование (26%), или планируют в дальнейшем (24%), пятая часть проголосовавших уже его имеют и работают по специальности (20%). Для пользователей в возрасте 31-45 лет эти показатели соответственно равны 35%, 27% и 7%, для людей 45+ лет они ещё меньше – 25%, 15%, 5%. Остальные допускают присутствие ИИ только в своей повседневной жизни, но не в профессиональной (30% у 18-30 лет, 31% у 31-45 лет и 55% у 45+ лет).

Все возрастные группы допускают помощь искусственного интеллекта в быту. Четверть участников опроса (25%) доверили бы ему заботу о здоровье, пятая часть (20%) – работу с документами, 15% – контроль бюджета, 13% – прохождение интернет-опросов, каждый десятый (10%) обратился бы за помощью с выбором надёжных товаров, 8% дали бы ИИ полномочия составлять еженедельно список продуктов и заказывать их, каждый двадцатый (5%) – подбирать варианты отпуска и всего 4% – отвечать на письма и сообщения.

Пользователи также поделились прогнозами насчёт развития искусственного интеллекта. Большинство (41%) уверены, что он станет неотъемлемой частью повседневной жизни и поможет людям с рутинными делами. Почти треть (30%) считают, что он полностью заменит людей в некоторых профессиях, но при этом и создаст новые направления деятельности. Почти четверть (23%) прогнозируют, что ИИ в любом случае всегда будет под контролем человека, и 6% не думают, что он станет чем-то большим, чем частью интернет-сервисов.