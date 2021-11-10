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Россиянки оказались недовольны зарплатой мужей

Авторадиоиещё 2
1 час назад

Почти половина женщин в России оказались недовольны уровнем зарплаты своих избранников. При этом только треть мужчин не устраивает уровень дохода жен. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру».

Россиянки оказались недовольны зарплатой мужей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По мнению россиян, уровень зарплаты партнера должен составлять в среднем 105 тысяч. За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до 6 процентов. Однако женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, отмечают эксперты. В то же время аналитики отмечают, что сейчас уже нельзя говорить о демпинге заработных плат.

Самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается среди бизнес-аналитиков и программистов — как в Москве, так и в Петербурге.

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