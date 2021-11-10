Россиянки оказались недовольны зарплатой мужей

Почти половина женщин в России оказались недовольны уровнем зарплаты своих избранников. При этом только треть мужчин не устраивает уровень дохода жен. Об этом говорится в исследовании «Работа.ру».

По мнению россиян, уровень зарплаты партнера должен составлять в среднем 105 тысяч. За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до 6 процентов. Однако женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, отмечают эксперты. В то же время аналитики отмечают, что сейчас уже нельзя говорить о демпинге заработных плат.