Пока вы спали: спор России и Украины и НАТО в Черном море

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Россия и Украина поспорят в британском суде

Верховный суд Великобритании 11 ноября проведет финальные слушания по спору между Москвой и Киевом о непогашенных украинских еврооблигациях на $3 млрд, которые принадлежат Фонду национального благосостояния (ФНБ) России. Об этом пишет РБК.

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение, которое обязывало Украину погасить еврооблигации. Однако после подачи Киевом апелляции суд предоставил ей шанс добиться полноценного судебного процесса по аргументу о «принуждении» к выпуску еврооблигаций. Если Верховный суд отклонит аргументы Украины, то Россия сможет получить не только сам долг, но и штрафной процент в размере $1,4 млрд.

НАТО стягивает войска в Черноморский регион

Министерство обороны России заявило, что США создают многонациональную группировку вооруженных сил у российской границы и изучают театр военных действий на случай подготовки Киевом силового решения ситуации в Донбассе. Об этом пишут «Известия».

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этой неделе Киев и Вашингтон пошлют Москве «четкий сигнал». Опрошенные изданием эксперты высказали мнение, что США подталкивают Украину к возобновлению боев на юго-востоке страны.

Россия предложила пути решения кризиса на границе ЕС и Белоруссии

В Кремле отметили, что противостояние на белорусско-польской границе, где скопились сотни мигрантов, может угрожать и российской безопасности. А глава МИД России Сергей Лавров предложил ЕС заключить с Белоруссией сделку, при которой в обмен на денежную помощь она оставляет всех нелегальных мигрантов у себя, сообщают «Известия».

При этом на фоне обострения миграционного кризиса в ЕС возложили ответственность на Белоруссию «за гибридное нападение» и призвали ввести против Минска новые санкции.

Турция решила обменять российский газ на атомную энергетику

В разгар энергетического кризиса в Европе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении не только ввести в эксплуатацию АЭС «Аккую», но и построить еще две атомные электростанции. Об этом пишет «Взгляд».

При этом эксперты обратили внимание на то, что «ни китайские, ни российские, ни тем более европейские инвесторы сегодня не захотят вкладываться в строительство новых АЭС в Турции» при отсутствии гарантий возврата инвестиций.

Банки заработали на инфляции в России

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», российским банкам за счет разогнавшейся в стране инфляции и неоднократного повышения регулятором ключевой ставки удалось заработать более триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Известия».