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Пока вы в маске: власти ответили на призыв Гинцбурга ввести обязательную вакцинацию

Семён Капранов
22 минуты назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Совфеде рассказали, как относятся к обязательной вакцинации россиян от коронавируса

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации против COVID-19 не является нарушением конституционных прав соотечественников. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. "Конституции это не противоречит", - обратил внимание Клишас. По его словам, ввести обязательную вакцинацию граждан России можно будет только, если власти примут изменения в федеральном законе.

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РБК: власти обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте

Российские власти задумались о возможности введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. По словам собеседника издания, сейчас профильные министерства и транспортные компании изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Подобное решение может быть принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в России ухудшится, отметил источник РБК.

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Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса

В России Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург. «Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», - сообщил он. Гинцбург отметил, что клинические испытания такого лекарства начнутся в январе и предположительно через три-четыре месяца закончатся.

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Выяснялось, какой продукт блокирует распространение COVID-19

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выяснили, какой продукт способен блокировать распространение коронавирусной инфекции. Речь идет о черном перце, в котором есть природный алколоид пиперин, способный сдержать вирус. Подтвердить это удалось в результате специальных экспериментов с использованием уникальных бесклеточных тест-систем, пишут «Ведомости».

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Россиянам пообещали «свет в конце тоннеля» в ситуации с COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. Показатели снизятся в течение недели, сообщает ТАСС. Жемчугов рассказал, что в течение недели пик заболеваемости COVID-19 должен превратиться в плато. В регионах, где ввели ограничительные меры, россияне станут болеть меньше, после чего сформируется коллективный иммунитет к «дельта»-штамму коронавируса и ситуация в стране улучшится.

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Общество,Владислав Жемчугов,Александр Гинцбург,Андрей Клишас,РАН,Совет Федерации,Ведомости,РБК,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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