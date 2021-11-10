Пока вы в маске: власти ответили на призыв Гинцбурга ввести обязательную вакцинацию

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В Совфеде рассказали, как относятся к обязательной вакцинации россиян от коронавируса

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации против COVID-19 не является нарушением конституционных прав соотечественников. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого директор центра Гамалеи Александр Гинцбург предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. "Конституции это не противоречит", - обратил внимание Клишас. По его словам, ввести обязательную вакцинацию граждан России можно будет только, если власти примут изменения в федеральном законе.

РБК: власти обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте

Российские власти задумались о возможности введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов, сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств. По словам собеседника издания, сейчас профильные министерства и транспортные компании изучают техническую возможность запуска системы QR-кодов на транспорте. Подобное решение может быть принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в России ухудшится, отметил источник РБК.

Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса

В России Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения коронавируса. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург. «Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», - сообщил он. Гинцбург отметил, что клинические испытания такого лекарства начнутся в январе и предположительно через три-четыре месяца закончатся.

Выяснялось, какой продукт блокирует распространение COVID-19

Ученые из Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выяснили, какой продукт способен блокировать распространение коронавирусной инфекции. Речь идет о черном перце, в котором есть природный алколоид пиперин, способный сдержать вирус. Подтвердить это удалось в результате специальных экспериментов с использованием уникальных бесклеточных тест-систем, пишут «Ведомости».

Россиянам пообещали «свет в конце тоннеля» в ситуации с COVID-19