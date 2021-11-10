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Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 4,5 млн россиян

Москва24иещё 1
1 час назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, что в России от коронавирусной инфекции ревакцинировались порядка 4,5 миллиона граждан. Об этом пишет ТАСС.

Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 4,5 млн россиян
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что в связи с распространением нового штамма для обеспечения высокого уровня антител требуется в том числе и ревакцинация.

"Хочу отметить, что 4,5 миллиона граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идет", – сказал Мурашко.

По словам министра, в России первый компонент вакцины получили уже более 62 миллионов человек – 53% взрослого населения. Он также добавил, что в стране пиковые значения вакцинации составляют более 700 человек на 100 тысяч населения в сутки.

"Мы приблизились к максимальным темпам вакцинации, они у нас были в середине июля. Сейчас показатель составляет где-то 742 человека на 100 тысяч населения в сутки", – сказал Мурашко.

Министр также рассказал, что согласно данным из Венгрии, где "Спутником V" привито более 1 миллиона человек, количество заразившихся среди вакцинированных не превышает 0,4%. В России в условиях "Дельта"-штамма число заболевших среди вакцинированных не превышает 3-4%. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков объяснил особенность привитых от COVID-19 людей в цепочке распространения вируса. По словам эксперта, вакцинированные люди способны заразиться коронавирусом, однако выделяют меньше его частиц в атмосферу.

Также Евгений Тимаков дал совет россиянам, у которых уровень антител составляет менее 300 единиц. По словам эксперта, это количество признали достаточным для защиты от "Дельта"-штамма коронавируса, поэтому повторная вакцинация не рекомендуется.

Общество,Евгений Тимаков,Михаил Мурашко,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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