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Гинцбург призвал к обязательной вакцинации от COVID

Алиса Селезнёва
41 минуту назад

Пандемия коронавируса закончится, когда будет привито 70-75% населения Земли. Для образования коллективного иммунитета в России вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. Об этом «Российской газете» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург призвал к обязательной вакцинации от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

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По словам Александра Гинцбурга, для завершения пандемии у жителей земного шара должны появиться антитела к коронавирусу.

«Это кончится, когда 70-75 процентов населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. И еще. Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям», - пояснил он.

По его словам, чтобы избежать новой пандемии, в обществе должно быть понимание, что быть невакцинированным так же нехорошо, как, допустим, плеваться.

«Если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим», - подчеркнул директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России была разработана первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

При этом ученые из центра имени Гамалеи готовы приступить к клиническим исследованиям назальной вакцины от COVID-19. Речь идет о втором компоненте препарата «Спутник V», распыляемом в нос при помощи специального шприца с насадкой. Вакцина возможно будет зарегистрирована в 2022 году.

По словам Александра Гинцбурга, вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата должны обеспечить полную защиту от заражения коронавирусом.

Общество,Александр Гинцбург,Министерство обороны,ВОЗ,"Российская газета",
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