Гинцбург назвал условие для победы над коронавирусом в России

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как преодолеть пандемию коронавируса в России. В интервью «Российской газете» он также объяснил россиянам, почему необходимо вакцинироваться от COVID-19.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Условия для победы над пандемией

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Глава Центра Гамалеи заявил, что пандемия коронавируса, безусловно, когда-нибудь закончится. Однако для победы над COVID-19 в России следует выполнить одно условие — сделать вакцинацию обязательной. Гинцбург выступил за внесение этой процедуры в Национальный календарь прививок.

70-75

процентов

россиян должны вакцинироваться от коронавируса для окончания пандемии

«Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям. И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания», — подчеркнул Гинцбург.

Зачем вакцинироваться?

По мнению ученого, прививаться от COVID-19 необходимо не только для победы над пандемии, но и для благополучной жизни каждого гражданина в обществе. Вакцинация помогает людям «быть нормально воспринятым и полноценным гражданином» своего государства. Непривитые люди вредят не только своему здоровью, но и состоянию близких и всех окружающих.

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи: "Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками".

Гинцбург подчеркнул, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» формирует иммунную защиту против большого числа мутаций коронавируса, которые сейчас циркулируют. Он добавил, что препарат наносит большой ущерб против «дельта»-штамма. Это связано с тем, что другие разработанные вакцины адаптированы к ранее активным вариантам коронавируса и действуют хуже в борьбе с «дельтой».

При этом вакцина «Лайт», производная «Спутника V», предназначена для людей, ранее привитых разными препаратами, включая западные. «Облегченная» версия средства не только увеличивает его престиж и демонстрирует эффективность, но и позволяет отечественным разработкам «завоевывать мировые рынки». Гинцбург добавил, что «Спутник V» обеспечивает более широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с РНК-содержащими прививками Pfizer и Moderna.

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи: "Вакцина «Спутник V» на сегодняшний день лучше существующих, которые применяются в мире".

Назальная вакцина от коронавируса

Эксперт также раскрыл подробности о создании назальной вакцины против COVID-19. Центр Гамалеи уже получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний. Дальнейшая разработка препарата зависит от финансирования: глава организации выразил надежду, что работа над средством закончится к середине 2022 года.

Гинцбург объяснил, что назальная вакцина формирует местный иммунитет в носоглотке и создает дополнительный барьер для вируса, пытающегося проникнуть в организм. Привычная прививка создает защиту в кровяном русле, поэтому средства являются «двумя независимыми барьерами» и дополняют друг друга.

Однако в комментарии для РИА Новости эксперт заявил, что вопрос о взаимозаменяемости препаратов решится после исследования. Кроме того, Гинцбург сообщил о разработке лекарства из антител для пациентов с коронавирусом.

Происхождение вируса

Специалист также ответил на вопросы о происхождении вируса. По его словам, невозможно установить точную природу COVID-19 «ни по каким свойствам». При этом единственный способ подтвердить искусственное происхождение вируса — честно признаться кому-то из его создателей, заявил ученый. Согласно его мнению, публикации о природе COVID-19, якобы основанные на научном исследовании существующих вирусов, лишены смысла.

Ученый добавил, что точные данные о происхождении коронавируса не помогут справиться с пандемией. Эта информация может быть полезной «для политиков, для возможности потребовать от кого-то сатисфакции, привлечь кого-то к ответственности». Чтобы одолеть пандемию за несколько месяцев, нужно резко увеличить число ежедневно вакцинированных, заявил Гинцбург. В частности, доле привитых россиян необходимо вырасти в десять раз.

9 ноября обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге. Мера коснется жителей города старше 60 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение). Этим группам людей необходимо сделать первую прививку от коронавируса до 15 декабря.