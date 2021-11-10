Когда COVID в России пойдет на спад

Заболеваемость коронавирусом в России должна выйти на плато примерно в течение недели и начнет снижаться через две-три недели. Об этом ТАСС заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни были объявлены с 28 октября по 7 ноября. А в ряде регионов они были продлены до 12-15 ноября.

По словам Жемчугова, там, где были введены ограничительные меры, люди «будут болеть меньше, меньше будут умирать».

«А дальше уже накопится коллективный иммунитет к штамму «дельта», в том числе за счет переболевших в скрытой форме. И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости», - пояснил эксперт.

При этом врач-иммунолог подчеркнул, что сейчас эпидемическую обстановку в России осложняет то, что уже переболевшие COVID-19 вновь заболевают из-за более заразного штамма «дельта».

«Дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму «дельта», - подчеркнул он.