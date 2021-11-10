«Я заплатил 2600 долларов за визу для каждого: для меня, моей матери, жены и брата. Нас 12 человек, две семьи. Это за визу, отель и медицинскую страховку. Компания сказала что у нас есть 14 дней в отеле, через три дня они сказали уходить: "Все ваше время в отеле закончилось», - рассказал мигрант из Ирака.