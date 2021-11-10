Находящиеся в палаточном лагере на белорусско-польской границе в районе пропускного пункта Брузги рассказали как они получили белорусскую визу и сколько заплатила за ее получение. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
Мигрантка из Ирака Аман рассказала, что визу она и члены ее семьи получили в Турции и только затем приехали на территорию Белоруссии. Другой мигрант из Ирака Мухаммед сообщил, что приобрел так называемый визовый «пакет».
«Я заплатил 2600 долларов за визу для каждого: для меня, моей матери, жены и брата. Нас 12 человек, две семьи. Это за визу, отель и медицинскую страховку. Компания сказала что у нас есть 14 дней в отеле, через три дня они сказали уходить: "Все ваше время в отеле закончилось», - рассказал мигрант из Ирака.
Сообщается, что мигранты на границе с Польшей жалуются на отсутствие еды и воды.
Белорусская сторона доставляет воду, чай и продукты питания в палаточный лагерь, однако за продовольствием выстраиваются огромные очереди.