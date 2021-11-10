В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

В центре Гамалеи выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. Вирусолог выступил с таким предложением поделился в интервью «Российской газете».

«Быть полноценным гражданином»: Гинцбург настоял на обязательности вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гинцбург заявил, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения Земли сделают прививку от COVID-19. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — призвал он.

Чтобы избежать наступления новой пандемии, нужно приучать детей и их родителей обязательно вакцинироваться, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По мнению Гинцбурга, люди без прививки от коронавируса наносят ущерб не только себе, но и своим близким и окружающим.

«Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками», — заключил он.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России появится препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания средства запустят в январе, они продлятся три-четыре месяца.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге для жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины этим гражданам придется ввести до 15 декабря,

Общество,Александр Гинцбург,"Российская газета",
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители