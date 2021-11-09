Вассерман подверг жесткой критике ряд россиян

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью газете «ВЗГЛЯД» назвал россиян, купивших сертификаты о вакцинации, самоубийцами, которые «решили покончить с собой за свои же деньги». И таких, по его мнению, несколько сотен тысяч.
«Насколько мне известно, за последние полгода Роскомнадзор заблокировал свыше четырех тысяч сайтов, предлагавших поддельные сертификаты о прививках или такие же поддельные ПЦР-тесты. Думаю, что, с учетом затрат на организацию такого бизнеса, он, скорее всего, окупается, только если выдано несколько десятков фальшивок. То есть грубо можно предположить, что речь идет примерно о миллионе фальшивок», — приводятся в материале слова Вассермана.
Также по его словам, по крайней мере, у четырех из пятерых заболевших коронавирусом, имеющих сертификат о вакцинации, не обнаружили специальных маркеров препарата, что тоже говорит о поддельности документа о прививке.
«То есть, учитывая общее число заболевших, получается, что речь идет о сотнях тысяч человек. Таким образом, приходится признать, что это, по крайней мере, несколько сот тысяч наших сограждан, которые решили, образно говоря, покончить с собой за свои же деньги. Не думаю, что такой образ действий можно счесть полезным».