От рэпа до рэкета: как изменится русский язык

Стали известны подробности изменений в «Правилах русской орфографии и пунктуации», которые подготовило Министерство просвещения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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В новых правилах определят передачу на письме гласных и согласных звуков. В частности, в документе прописано употребление буквы «э» в таких словах, как лэптоп, мэр, мэтр, пленэр, пэр, рэкет, рэп и сэр.

Также в проекте определили передачу глухих и звонких согласных, правила употребления небуквенных знаков при написании предлогов, повторов, сложных слов, правописание географических названий, псевдонимов и составных имен.

Например, составные имена, в которых вторая часть является не прозвищем, а нарицательным именем в роли приложения, согласно документу пишутся через дефис: Рокфеллер-старший, Илья-пророк, Николай-угодник, Иван-царевич, Иванушка-дурачок.

Кроме того, проект регламентирует правописание междометий, наречий, слитное или раздельное написание «не», перенос слов.