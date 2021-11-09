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Комиком Чужим заинтересовалась полиция после концерта

Елена Прошина
21 минуту назад

Стендап-комик Денис Чужой, который накануне выложил в Youtube третий сольный концерт «Дальше сам», сообщил в Instagram, что им заинтересовалась полиция.

Комиком Чужим заинтересовалась полиция после концерта
Фото: InstagramInstagram

«На малой родине полиция пробивает мои контакты через общих знакомых. Не знаю зачем, но до концерта такого не случалось, буквально, ни разу», - написал Чужой.

Он попросил подписчиков порекомендовать ему хорошего адвоката. Также Чужой опубликовал переписку со знакомым, где тот сообщает, что сотрудница местной полиции интересовалась настоящей фамилией комика.

Артист позже сообщил, что съездил к правозащитникам.

«Рад, что реальность в Железногорске полностью починили, теперь взялись за фантазии», - добавил он.

Ранее Чужой опубликовал в Youtube третий сольный концерт «Дальше сам». В нем он шутит на темы политики, религии, кино.

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