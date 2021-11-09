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"Будем подавать в суд": артистов массово уволили из Театра Ермоловой

Елена Прошина
49 минут назад

Актеры, которых уволили из Театра Ермоловой, намерены добиваться восстановления на работе и компенсаций через суд, сообщила РИА Новости одна из уволенных актрис Алена Бурханова.

Артистов массово уволили из Театра Ермоловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», - сказала Бурханова.

По ее словам, она была уволена 8 ноября вместе с восемью другими артистами. Ряд актеров попал под увольнение в сентябре. Кроме того, с некоторыми артистами было подписано соглашение сторон, в связи с этим назвать точное число уволенных трудно.

Ранее стало известно о предстоящем увольнении около 20 артистов Тетра Ермоловой. Уволенные написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем президенту России Владимиру Путину, где изложили свою версию происходящего в театре. Они также потребовали увольнения художественного руководителя Олега Меньшикова. В свою очередь в Театре Ермоловой сообщили, что под сокращение попали актеры, не задействованные в постановках. Среди них нет народных и заслуженных артистов, а также актеров предпенсионного возраста. Увольняемые в ответ сообщили, что Меньшиков намеренно не задействовал их в спектаклях.

Общество,Александр Калягин,Олег Меньшиков,Владимир Путин,РИА Новости,
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