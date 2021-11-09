Расходы иностранных туристов в РФ снизились на 74%

За 2020 год траты иностранных путешественников в России составили 2,9 миллиарда долларов США, что на 74% меньше допандемийных показателей, количество поездок сократилось на 63,8% до 12,8 миллионов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального банка страны.