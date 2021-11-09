Расходы иностранных туристов в РФ снизились на 74%

За 2020 год траты иностранных путешественников в России составили 2,9 миллиарда долларов США, что на 74% меньше допандемийных показателей, количество поездок сократилось на 63,8% до 12,8 миллионов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Центрального банка страны.
Средние расходы на одну поездку въехавшего на территорию России нерезидента также уменьшились — с 309 до 223 долларов США. Наибольшей популярностью у туристов пользовались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Иркутская область и Республика Алтай.
«Согласно данным туроператоров, странами-лидерами по количеству прибывших в Россию путешественников стали Китай, Германия, Франция, Киргизия, Беларусь, Казахстан, Украина, Великобритания, Италия и США», — приводится в материале цитата из документа Центробанка.
Чаще всего туристы приезжали с культурно-познавательными целями, ради пляжного туризма и оздоровления.