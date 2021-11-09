Фонд президентских грантов определил лучшие проекты в 2020 году

Фонд президентских грантов определил 100 лучших проектов, реализованных в 2020 году при поддержке фонда.

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Всего эксперты оценили более 4 тысяч проектов, сообщили в пресс-службе фонда. В совокупности они получили 28 тысяч оценок и 8 тысяч комментариев. В оценке участвовали эксперты, представители Общественной палаты РФ, региональных органов власти и общественных палат.

Итоги реализации проектов были подведены на заседании Координационного комитета, которое провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале оценка.гранты.рф.

Каждому проекту был присвоен статус успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованных в зависимости от полученных оценок. В фонде отметили, что успешно реализованные инициативы составляют более 79% от всех проектов, еще 17% - это удовлетворительно реализованные проекты. Около 3% получили статус неудовлетворительно реализованных и менее 1% не приступили к реализации.