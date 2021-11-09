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Актриса рассказала об увольнениях мешающих Меньшикову актеров

Вероника Полынина
43 минуты назад

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков уволил из театра всех «мешающих» ему артистов. Об этом сообщила «Московскому комсомольцу» актриса Елена Бурханова-Калинина.

Актриса рассказала об увольнениях мешающих Меньшикову актеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она рассказала, что около 18 бывших артистов театра собирают документы для подачи исков в суд из-за несправедливого увольнения. По ее словам, на подачу иска у уволенных артистов есть месяц.

Ранее артисты написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем и президенту России Владимиру Путину.

В письмах говорится, что Меньшиков уволил 21 артиста, снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Артисты также рассказали о спектаклях-однодневках, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя.

В официальном комментарии руководства театра говорится, что все кадровые изменения соответствуют Трудовому кодексу РФ.

Среди сокращенных сотрудников нет ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива.

Общество,Александр Калягин,Олег Меньшиков,Владимир Путин,
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