Актриса рассказала об увольнениях мешающих Меньшикову актеров

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков уволил из театра всех «мешающих» ему артистов. Об этом сообщила «Московскому комсомольцу» актриса Елена Бурханова-Калинина.

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Она рассказала, что около 18 бывших артистов театра собирают документы для подачи исков в суд из-за несправедливого увольнения. По ее словам, на подачу иска у уволенных артистов есть месяц.

Ранее артисты написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем и президенту России Владимиру Путину.

В письмах говорится, что Меньшиков уволил 21 артиста, снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Артисты также рассказали о спектаклях-однодневках, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя.

В официальном комментарии руководства театра говорится, что все кадровые изменения соответствуют Трудовому кодексу РФ.