С 9 ноября в Санкт-Петербурге вакцинация от COVID-19 стала обязательной для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.
Документ вносит изменения в постановление от 12 октября, расширяя список лиц, для которых вакцинация от коронавируса становится обязательной. Помимо людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, в него вошли сотрудники всех организаций, работающих в Пулково, Большом порту Петербурга и пассажирском порту «Морской фасад», а также студенты профучилищ и вузов от 18 лет, которым придется проходить практику за пределами учебных заведений.
Кроме того, с 9 ноября вакцинация стала обязательной для работников таких сфер, как промышленное и перерабатывающее производства, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура.
Согласно постановлению всем перечисленным категориям граждан необходимо сделать прививку первым компонентом до 15 декабря 2021 года, вторым — до 15 января 2022 года.