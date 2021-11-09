С 9 ноября в Санкт-Петербурге вакцинация от COVID-19 стала обязательной для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Наталия Башкетова.

Документ вносит изменения в постановление от 12 октября, расширяя список лиц, для которых вакцинация от коронавируса становится обязательной. Помимо людей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, в него вошли сотрудники всех организаций, работающих в Пулково, Большом порту Петербурга и пассажирском порту «Морской фасад», а также студенты профучилищ и вузов от 18 лет, которым придется проходить практику за пределами учебных заведений.

Кроме того, с 9 ноября вакцинация стала обязательной для работников таких сфер, как промышленное и перерабатывающее производства, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура.