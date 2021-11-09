QR-коды могут начать проверять в поездах и самолетах

Профильные министерства и компании-перевозчики обсуждают возможность проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров авиации и железных дорог. Об этом пишет РБК.

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По словам источников издания, сейчас речь идет о проработке технических возможностей для запуска системы QR-кодов на транспорте. Решение о поездках в поездах и на самолетах по QR-кодам может быть принято при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В настоящий момент собираются мнения по вопросу от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Финальное решение будет принято после 15 ноября с учетом данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Один из сценариев предполагает постепенное введение системы QR-кодов по видам транспорта, начиная с авиации в январе 2022 года после новогодних праздников.

Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов ранее выступил за проверку QR-кодов при посадке в самолет, но не при покупке билетов.

«На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, - это нормально. Мы сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», - сказал он, выступая в Совете Федерации.