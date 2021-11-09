Правила русского языка решили изменить

Минпросвещения РФ подготовило проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации. Соответствующий проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии" опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что первым общеобязательным сводом правил, ликвидировавшим разнобой в правописании, стали правила, утвержденные в 1956 году. Однако за прошедшее время в их формулировках обнаружился ряд пропусков и неточностей, а в языке произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано.

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Создатели проекта отмечают, что в обществе назрело осознание необходимости наличия не только единого полного справочника, обеспечивающего эффективную письменную коммуникацию, но и наличие теоретического обоснования принимаемых решений.

"Эта аргументация должна опираться на выработку научно обоснованных принципов кодификации языковых норм, именно поэтому в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены также представители Орфографической комиссии при РАН, с которыми будет обсужден предлагаемый вариант орфографического свода", - говорится в своде.

Специальная Орфографическая комиссия начала свою работу в 1991 году, в нее вошли лингвисты, преподаватели вузов, методисты, учителя средней школы. Уточняется, что новый свод правил будет доработан к концу 2021 года.

"Новый свод правил русского правописания будет не только отражать нормы, зафиксированные в правилах 1956 года, но и во многих случаях дополнит и уточнит их с учетом современной практики письма, сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем. Новая редакция свода правил должна устранить фрагментарность правил 1956 года, в которых давались лишь правила, отражающие, по мнению их составителей, те или иные трудности в написании: в текст новой редакции вводится целый ряд необходимых дополнений", - говорится в проекте нового свода правил.

По итогам заседания Совета по русскому языку президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

«Правительству Российской Федерации издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено создать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве, которая займется проведением экспертизы грамматик, словарей и справочников, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Срок исполнения – до 15 июня 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству подготовить проект закона о контроле за грамотностью чиновников.

«Правительству … разработать совместно с администрацией президента и внести в Государственную Думу проект федерального закона…, предусматривающего совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным», – говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения – до 15 сентября этого года.

Также правительству поручено совместно с Советом при президенте по русскому языку и с привлечением совета при по межнациональным отношениям представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики и по созданию системы мониторинга реализации закона «О языках народов Российской Федерации».

Срок исполнения этого поручения – до 15 августа.

Кроме того, поручено утвердить перечень словарей русского языка, включая толковый словарь государственного языка России. Доклад по поручению – до 15 июня 2020 года, и далее – раз в полгода.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку, которая проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации.

Мишустин сказал на заседании кабинета министров, что «одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку», передает ТАСС.

Он напомнил, что такое поручение ранее давал президент Владимир Путин.

«Наша задача – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия», – указал премьер.

По его словам, «прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка».

Также «необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации».

Войну русскому языку объявили «пещерные русофобы» и националисты, в ряде стран это стало национальной политикой, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по русскому языку. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 ноября.

«Сегодня мы сталкиваемся с попытками искусственно — я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», — сказал он.

Глава государства призвал избегать вульгарного упрощения пунктуации и орфографии. Также он распорядился подготовить единый корпус словарей и справочников с нормами современного русского языка.

В июле 2017 года, комментируя инициативу о сокращении часов преподавания русского языка в национальных республиках, Путин заявил, что русский язык является духовным каркасом страны.

Две трети россиян (67%) против заимствования иностранных слов, которые активно используются во всем мире, в русский язык. Они считают, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины. Такие данные приводится на сайте ВЦИОМ, который провел опрос на эту тему.

При этом 23% выступают за то, чтобы заимствовать иностранные слова, которые активно используются во всем мире. Еще 10% опрошенных затруднились ответить.

По мнению 54% россиян, использование иностранных слов в общении, при деловой коммуникации, скорее, представляет угрозу для развития и сохранения русского языка. Однако 30% видят в этом возможности для обогащения речи.

Каждый второй опрошенный (50%) уверен, что не использует иностранные слова в своей речи. А 54% россиян спокойно относятся к злоупотреблению иностранными терминами в речи. 27% респондентов они раздражают, но 17% из них скрывают свое недовольство. Оставшиеся 18% не замечают этого.

Четверть опрошенных, 24%, признались в использовании различных слов и оборотов, длительно не использовавшихся ранее. Самые популярные среди них: сударыня, сударушка (9%), доколе (3%), сударь (3%), барышня (2%). А 64% считают, что никогда не используют устаревшие формы русских слов.

Чуть более половины, 55%, полагают, что в европейских странах, скорее, не используют какие-то русские слова в повседневном общении. 33% не согласны с этим.

По мнению почти половины респондентов, 48%, за последнее десятилетие количество знающих или изучающих русский язык, скорее, увеличилось. Четверть, 25%, считают, что, напротив, - уменьшилось. Тогда как 17% выразили убеждение, что ничего не изменилось.

Минтруд внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому всех чиновников обяжут соблюдать правила русского языка. Документ будет разработан по поручению Владимира Путина, он будет готов до 15 сентября.

Знание правил русского языка — государственного языка РФ — будет оцениваться при проведении конкурсов по отбору на госслужбу как соответствие профессионального кандидата квалификационным требованиям, пишут «Известия».

Представители большинства фракций ГД уже высказались в пользу нововведения. Так, первый зампред справороссов Михаил Емельянов считает, что знание родного языка — признак высокой культуры человека. А чиновник обязан быть и образованным, и культурным, поскольку это будет сказываться на принятии им решений.

ЛДПР собирается внимательно изучить законопроект, так как депутатам нередко попадаются документы с ошибками — без запятых или с орфографическими ляпами. Более того, по содержанию документа часто непонятно, чего именно хочет тот или иной чиновник.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что относится к переделыванию профессиональной принадлежности в форму женского рода как к шутке. Она также добавила, что ей не знаком термин «феминитивы».

Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка, — сказала она в интервью РИА Новости.

Что касается возможной перспективы присутствия феминитивов в лексике МИД, по словам Захаровой, эта тема в ведомстве никогда даже не обсуждалась.

Известный певец Юрий Лоза подверг критике правила русского языка. Он не понимает, когда нужно использовать глагол «одевать», а когда «надевать». Артист часто обращается за помощью к жене, которой «каким-то непостижимым образом» удаётся в этом разобраться. Об этом Лоза написал на своей странице во «ВКонтакте».

Певец подчеркнул, что его учить не надо, так как ему не помогли ни учебники, ни энциклопедия. Но он так ничего и не понял.

Почему нельзя было обойтись одним «одеваю», ведь это производное от «одежды», тогда как в слове «надеваю» первые четыре буквы сразу же просят продолжения «надеюсь», — написал музыкант.