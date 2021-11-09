Три знака китайского гороскопа разбогатеют в ноябре

Три представителя китайского гороскопа могут резко разбогатеть в ноябре. Предсказания астрологов опубликовал портал Sohu.

Бык

В последний месяц осени люди с этим знаком китайского гороскопа наконец пожнут плоды своих трудов. И хоть над Быками часто шутят из-за их нерасторопности, эта особенность характера позволяет им не брать на себя лишний риск и принимать обдуманные решения. В результате благосостояние многих Быков вырастет.

Дракон

Несмотря на то, что многие Драконы столкнутся в ноябре с небольшими проблемами, их материальное положение сильно улучшится. Однако любые трудности можно легко разрешить, особенно если прибегнуть к помощи посторонних людей.

Тигр